Появилось видео беспорядков у Верховной Рады: сожгли шины и российский флаг

У здания Верховной Рады произошла потасовка между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Между митингующими под зданием Верховной Рады и сотрудниками правоохранительных органов произошла потасовка после того, как участники акции попытались сжечь государственный флаг России. Полиция применила слезоточивый газ.

У здания Верховной Рады во вторник утром проходит акция под названием "Стоп реванш" с требованием принять законопроект о реинтеграции Донбасса, введению санкций против российских компаний, принятия законопроекта об Антикоррупционном суде. Также среди требований выступающих — привлечение к ответственности ряда политиков, "связанных с предыдущей властью".

16 января в Раде началось рассмотрение законопроекта, согласно которому за Донбассом предлагается закрепить статус "оккупированных территорий", а за Россией - статус "оккупанта".

Около здания Рады усилена охрана, на подходе к учреждению установлены рамки металлоискателей. К центру Киева для обеспечения безопасности стянуты около 4000 силовиков.

Видео: YouTube / Oboz.TV

Фото: социальные сети