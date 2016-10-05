Появилось шпионское видео испытаний Ford Focus четвертого поколения

В Сети появилось шпионское видео с испытаний Ford Focus четвертого поколения.

В Сети опубликовано видео, на котором якобы запечатлены тесты нового Ford Focus. Этот автомобиль должен выйти в продажу в 2019 году и стать четвертым поколением легендарного городского автомобиля. "Шпионский ролик" опубликовал популярный автомобильный канал MOTOR1, который специализируется на инсайдерской информации.

Шпионы смогли снять испытания версий "седан" и "хэтчбек". Отметим, что на видео машины закрыта защитными наклейками. Поэтому зритель может только дорисовать внешний вид автомобиля, находящегося в финальной стадии разработки. Однако видео дает понимание ряда технических характеристик машины и подтверждает факт работы Ford-а над новым Focus`ом. Кроме того, наклеек нет на обновленной передней части легковушки.

Видео: MOTOR1, YouTube