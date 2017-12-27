Появилось новое видео с места взрыва в жилом доме Ростова-на-Дону

Появилось новое видео с места взрыва бытового газа в переулке Забайкальском Ростова-на-Дону и новые подробности ЧП.

Сегодня утром, 17 января, в Забайкальском переулке в доме №5/4 в Ростове-на-Дону на 5 этаже 10 этажного дома произошел взрыв, после которого возник пожар. Пожар площадью 30 квадратных метров удалось потушить за час. В результате ЧП погиб человек. Ранее Piter.TV сообщал подробности от очевидцев.

Сейчас в распоряжении Piter.TV появилось видео, которое снято на месте происшествия. На опубликованных кадрах видно, что происходит сейчас на месте ЧП в данный момент. У дома стоят две пожарные машины. МЧС сообщает, что на месте взрыва работают специалисты, выясняя причины взрыва и возгорания.

Из-за возникшего пожара спасатели эвакуировали 50 человек, из них треть дети. Сейчас на базе школ №56 и 90 для жильцов дома подготовлены пункты временного размещения. На место ЧП приехали представители администрации города.

Видео: Piter.TV

Фото: Instagram / arios_cosplay