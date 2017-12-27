В Ростове-на-Дону из-за взрыва газа в многоэтажке погиб человек

Есть информация об одном погибшем из-за пожара, который произошел после взрыва бытового газа в Забайкальском переулке Ростова-на-Дону. Появились первые фото и видео с места происшествия.

Сегодня утром, 17 января, в Забайкальском переулке в 10-этажном доме №5/4 после хлопка бытового газа возник пожар.

Огонь быстро распространился, и к приезду спасателей площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Жильцов дома спешно эвакуировали из горящего дома. Пламя бушевало на 5 этаже здания. В 7 утра пожар удалось полностью ликвидировать. Сообщается об одном погибшем.

Очевидец из дома напротив в социальных сетях сообщил, что взрыв прозвучал около 6 утра. В пострадавшем доме ударной волной выбило стеклопакет. В соседних домах дребезжали окна. Довольно быстро на место происшествия приехали автобусы, скорая, полиция, пожарные. Людям пришлось толкать машину руками, чтобы пожарные могли протянуть рукав.

На месте работаю специалисты, устраняют последствия пожара и выясняют причины ЧП.

Фото: Instagram.arios_cosplay

Видео: Instagram/v_rostove_61