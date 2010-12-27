Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на издание "Газета.Ru", в новом романе Виктора Пелевина "iPhuck 10" главным героем станет полицейский-писатель Порфирий Петрович.
Также читатели познакомятся с искусствоведом и сильной женщиной Марухой Чо. Героиня занимается изучением искусства первой четверти XXI века, и Порфирий становится ее помощником для анализа рынка.
По задумке автора, "iPhuck 10" - самый дорогой любовный гаджет на рынке, а также самый знаменитый из 244 детективов Порфирия.
Фото: Газета.Ru
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Появились подробности о новом романе Пелевина
Накануне появились подробности о новом романе Виктора Пелевина "iPhuck 10". Одним из героев книги выступит Порфирий Петрович, который одновременно является полицейским и автором детективов.
Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на издание "Газета.Ru", в новом романе Виктора Пелевина "iPhuck 10" главным героем станет полицейский-писатель Порфирий Петрович.