Появились подробности о новом романе Пелевина

Накануне появились подробности о новом романе Виктора Пелевина "iPhuck 10". Одним из героев книги выступит Порфирий Петрович, который одновременно является полицейским и автором детективов.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на издание "Газета.Ru", в новом романе Виктора Пелевина "iPhuck 10" главным героем станет полицейский-писатель Порфирий Петрович.



Также читатели познакомятся с искусствоведом и сильной женщиной Марухой Чо. Героиня занимается изучением искусства первой четверти XXI века, и Порфирий становится ее помощником для анализа рынка.



По задумке автора, "iPhuck 10" - самый дорогой любовный гаджет на рынке, а также самый знаменитый из 244 детективов Порфирия.



Фото: Газета.Ru