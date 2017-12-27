Опубликованы фото скорой помощи, пострадавшей в ДТП с Гелендвагеном в Петербурге

Очевидцы выкладывают новые фото и сообщают новые подробности ДТП с автомобилем скорой помощи в Петербурге.

Стали известны новые данные о ДТП с Гелендвагеном и машиной скорой помощи на 1-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе. Канал Piter.TV публикует последние сведения об этом ЧП и новые фотографии с места аварии.

Так, недавно в Сети появились первые фото с машиной скорой помощи, пострадавшей в этом столкновении. На них видно, что у транспортного средства смят правый бок и выбиты стекла в задних дверях. Кроме того, машина потеряла правую переднюю фару и часть бампера. Судя по всему, капот Mercedes Sprinter не закрывается - в ближайшее время автомобиль ждет серьезный профессиональный ремонт.

Один из очевидцев уточнил, что скорая помощь принадлежит Военно-Медицинской академии.Якобы машина ехала без пациентов, на ее борту находились только медики и водитель. Однако эта информация еще не получила официального подтверждения.

Сразу двое очевидцев написали в социальных сетях, что в момент ДТП скорая помощь выполняла левый поворот и не пропустила иномарку, летевшую на высокой скорости. При этом свидетели не смогли уточнить, работали ли у медицинского автомобиля спецсигнал и проблесковые маячки. Другой очевидец рассказал, что влетевший в дом Gelandwagen едва не сбил маленького ребенка.

"Там еще был мужчина ,который отпрыгнул с ребенком в последний момент. Скорая поворачивала налево, Мерседес несся. В Гелентвагене сидели китайцы", - написала петербурженка.

Ранее мы публиковали видео с места ДТП.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург