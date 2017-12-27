Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 21:03
0
Butenko
350
Код вставки плеера

Опубликованы фото скорой помощи, пострадавшей в ДТП с Гелендвагеном в Петербурге

0
 
 

Очевидцы выкладывают новые фото и сообщают новые подробности ДТП с автомобилем скорой помощи в Петербурге.

Стали известны новые данные о ДТП с Гелендвагеном и машиной скорой помощи на 1-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе. Канал Piter.TV публикует последние сведения об этом ЧП и новые фотографии с места аварии.

Так, недавно в Сети появились первые фото с машиной скорой помощи, пострадавшей в этом столкновении. На них видно, что у транспортного средства смят правый бок и выбиты стекла в задних дверях. Кроме того, машина потеряла правую переднюю фару и часть бампера. Судя по всему, капот Mercedes Sprinter не закрывается - в ближайшее время автомобиль ждет серьезный профессиональный ремонт. 

Один из очевидцев уточнил, что скорая помощь принадлежит Военно-Медицинской академии.Якобы машина ехала без пациентов, на ее борту находились только медики и водитель. Однако эта информация еще не получила официального подтверждения. 

Сразу двое очевидцев написали в социальных сетях, что в момент ДТП скорая помощь выполняла левый поворот и не пропустила иномарку, летевшую на высокой скорости. При этом свидетели не смогли уточнить, работали ли у медицинского автомобиля спецсигнал и проблесковые маячки. Другой очевидец рассказал, что влетевший в дом Gelandwagen едва не сбил маленького ребенка.

"Там еще был мужчина ,который отпрыгнул с ребенком в последний момент. Скорая поворачивала налево, Мерседес несся. В Гелентвагене сидели китайцы", - написала петербурженка.

Ранее мы публиковали видео с места ДТП. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: гелендваген и скорая помощь , дтп в петербурге , новости спб
Категории: ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5