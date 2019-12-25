Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона "Тайны следствия"

Съемки проходят в Петербурге и Карелии.

В Петербурге стартовали съемки новых эпизодов детективного сериала "Тайны следствия". В юбилейном, 20-м сезоне, Мария Швецова и ее профессиональная команда продолжат раскрывать запутанные преступления и опасные тайны. Главную роль по-прежнему исполняет заслуженная артистка РФ Анна Ковальчук.

В новом сезоне Марию Шевцову и ее коллег по следственному отделу ждут новые испытания на службе и в личной жизни.

Съемки проходят в Петербурге и Карелии. Режиссером новых эпизодов вновь станет Егор Баринов, который работал над 18 и 19-ми сезонами истории, а также Егор Абросимов.

Фото: пресс-служба "Россия 1"