Появились новые подробности о взрыве в Ленобласти

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В четверг, 7 сентября во время плановых стрельб на полигоне в Ленобласти произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, пятеро пострадали. В этом материале мы собрали новые подробности инцидента.