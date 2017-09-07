Ранее Piter.tv сообщал, что На полигоне в Ленобласти взорвался снаряд: один военный погиб, пятеро пострадали.
Как сообщает REGNUM, двоих пострадавших в результате взрыва госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Петербурге, а тяжело раненных доставили в Лужскую межрайонную больницу. Военный с травмами средней тяжести находится в военном госпитале в Луге.
По словам главного хирурга Ленобласти Олега Эргашева, одному из военнослужащих оторвало руку, была проведена необходимая операция, второму с осколочным ранением груди также потребовалось хирургическое вмешательство.
Появились новые подробности о взрыве в Ленобласти
В четверг, 7 сентября во время плановых стрельб на полигоне в Ленобласти произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, пятеро пострадали. В этом материале мы собрали новые подробности инцидента.
Ранее Piter.tv сообщал, что На полигоне в Ленобласти взорвался снаряд: один военный погиб, пятеро пострадали.