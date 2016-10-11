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К вечеру во Всеволожском районе восстановят газоснабжение
Сегодня, 17:18
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К вечеру во Всеволожском районе восстановят газоснабжение

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Аварийные бригады ликвидируют последствия взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво.

До конца дня во всех квартирах  во  Всеволожском районе  восстановят  газоснабжение. Об этом сообщили в группе компании "Газпром газораспределение Ленинградская область" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, аварийные бригады ликвидируют последствия взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво. Сейчас проблему с подачей газа решают 40 бригад из разных районов региона. 

По состоянию на 17:00 во Всеволожском районе восстановлено газоснабжение 37687 квартир и частных жилых домов (61% от числа отключенных из-за аварии), а также 278 промышленных потребителей (79% от числа отключенных из-за аварии).

Администрация Ленобласти

Ранее на Piter.tv: прокуратура Ленобласти будет контролировать работу газовых служб во Всеволожском районе.

Фото: Pxhere

Теги: взрыв в ленобласти, газоснабжение в ленобласти, дрозденко, ликвидация последствий взрыва
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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