К вечеру во Всеволожском районе восстановят газоснабжение

Аварийные бригады ликвидируют последствия взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво.

До конца дня во всех квартирах во Всеволожском районе восстановят газоснабжение. Об этом сообщили в группе компании "Газпром газораспределение Ленинградская область" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, аварийные бригады ликвидируют последствия взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво. Сейчас проблему с подачей газа решают 40 бригад из разных районов региона.

По состоянию на 17:00 во Всеволожском районе восстановлено газоснабжение 37687 квартир и частных жилых домов (61% от числа отключенных из-за аварии), а также 278 промышленных потребителей (79% от числа отключенных из-за аварии). Администрация Ленобласти

Ранее на Piter.tv: прокуратура Ленобласти будет контролировать работу газовых служб во Всеволожском районе.

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