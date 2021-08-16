Появились новые кадры крушения Як-130 в Барановичах

Самолет упал между домами в жилом секторе.

Следственный комитет продолжает расследование трагедии, произошедшей в Барановичах 19 мая 2021 года. Так, во время учебного полета летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко ценой собственной жизни увели падающий военный самолет Як-130. В результате самолет упал между домами в жилом секторе в Барановичах. Так, в эфире СТВ появились кадры крушения, которые ранее не были опубликованы. Появилась и расшифровка бортовых самописцев, то есть последние слова погибших летчиков.

Следствие склоняется к тому, что причиной крушения стала ошибка техники, а не ошибка пилотов.

И то решение, которое они единственное правильное приняли, оно было единственное возможное и единственно верное, и это было их осознанное решение - именно направить самолет в эту точку, - отметил в эфире телеканала командующий ВВС и ПВО Игорь Голуб.

А вот последние слова, которые прокричали пилоты перед крушением стали: "Помоги, Господи!".

Видео: Telegram/Военный обозреватель