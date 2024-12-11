Появились кадры эвакуации пострадавших из здания бывшего электрозавода в Москве

На одном из роликов видно, как люди покидают охваченное огнем здание, взявшись за руки.

8 февраля в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы произошел крупный пожар. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или ее перегруз.

В социальных сетях появились кадры эвакуации посетителей этого объекта. На одном из роликов видно, как люди покидают охваченное огнем здание, взявшись за руки. Очевидцы сообщили, что в момент пожара в их секции здания находилось несколько десятков человек, многие выбирались самостоятельно, выламывая двери. На уникальных кадрах видно, что людей окружает дым, они заходятся кашлем и переходят на бег, однако достаточная видимость позволяет пострадавшим находить пути эвакуации.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

Видео: Baza