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Появились интимные подробности о романе Трампа с экс-моделью Playboy

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В сети появилась история бывшей модели Playboy Карен Макдугал о её романе с Дональдом Трампа.

Экс-модель Playboy и актриса Карен Макдугал рассказала о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом 12-летней давности, когда он уже был женат на Меланье Трамп. 

Если верить восьмистраничной рукописи модели об отношениях с бизнесменом, которую передел изданию The New Yorker друг Макдугал, то она познакомилась с Трампом на вечеринке в особняке Playboy в июне 2006 года. В то время он был женат на Меланье чуть менее двух лет. 

Макдугал написала, что она сразу понравилась Трампу, они проговорили в течение двух часов, после чего у них был секс. 

"Я так нервничала! Я была под впечатлением от его интеллекта и обаяния.Такой вежливый человек", - написала Макдугал. 

По ее словам, когда она оделась, чтобы уйти, Трамп удивил ее, предложив деньги. Она отказалась, и Трамп, сказал ей, что она "особенная".

Макдугал заявила, что навещала Трампа каждый раз, когда он был в Лос-Анджелесе, а по мере развития их отношений, Трамп познакомил ее с членами своей семьи. В частности, на одной из вечеринок они сидели за столом в компании Ким Кардашьян с Дональдом Трампом-младшим и его женой Ванессой, которая была беременна. 

Кроме того, женщина утверждает, что посещала резиденции Трампа. В "Трамп-тауэр", Трамп указал ей на отдельную спальню своей жены и отметил, что Меланья любит уединение, почитать или просто побыть одна в этой комнате.

Актриса также заявляет, что она и Трамп прекратили отношения после девяти месяцев в апреле 2007 года.

Фото: The New Yorker; Twitter / Karen McDougal

YouTube: amaxing girls

Теги: trump , модель , плэйбой , роман , россия , сша
Категории: Лента новостей Мировые новости

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