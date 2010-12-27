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Появились фото станции метро "Лесная" перед открытием
Сегодня, 15:00
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Shdaria
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Появились фото станции метро "Лесная" перед открытием

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В Петербурге в субботу, 23 октября откроется станция метро "Лесная".

В Петербурге за 11 месяцев сотрудники петербургского метрополитена провели все необходимые работы для того, чтобы станция стала доступной для пассажиров. Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге станцию метро "Лесная" откроют 23 декабря

На "Лесной" рабочие восстановили гидроизоляцию наклонного хода и заменили старые водоотводящие зонты на новые композитные конструкции из анодированого алюминия. Также улучшены инженерные системы, проведен капитальный ремонт эскалаторов.Входные и выходные зоны станции теперь оснащены специальными отдельными выходами с раздвижными дверями для инвалидов-колясочников, а тактильные линии помогут сориентироваться слабовидящим гражданам. 

Помимо "внутренностей" станции рабочие заменили мраморную и гранитную облицовку стен и полов вестибюлей.

Фото: сайт петербургского метрополитена

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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