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В Петербурге станцию метро "Лесная" откроют 23 декабря
Сегодня, 12:02
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Shdaria
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В Петербурге станцию метро "Лесная" откроют 23 декабря

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В Петербурге в скором времени станцию метро "Лесная" станет доступна для всех пассажиров метрополитена.

В Санкт-Петербурге 23 декабря откроют станции метро "Лесная" после 11-месячного ремонта. Отметим, что починка станции обошлась в 400 млн рублей.

В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что в ходе ремонта утеплили вестибюль, заменили облицовочный камень, а также ликвидировали течь на наклонном ходе и провели капитальный ремонт эскалаторов. Теперь на этой станции есть дополнительные двери для инвалидов-колясочников и интеллектуальная система видеонаблюдения. 
 
Отметим, что следующая на очереди "Академическая". Ее закроют для капремонта в июле-августе 2018 года также на 11 месяцев. Кроме того, в 2018 году будет проводится конкурс на проект ремонта станции метро "Маяковская". 
 
Фото: "ВК" - пользователь "Лесная"
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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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