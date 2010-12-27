Появились фото смертельного ДТП на Обводном канале

Этой ночью на Обводном канале произошло трагическое ДТП. Очевидцы сообщают о погибших.

В социальных сетях появились первые фотографии с места чудовищного ДТП на Обводном канале. Примерно в 22 часа вечера здесь белая "Дэу Нэксия" на полной скорости влетела в придорожный столб. Очевидцы сообщают, что в результате аварии погибли 2 или 3 человека. СМИ настаивают на том, что погибших было двое. По первым кадрам с пересечения Обводного канала и улицы Розенштейна становиться понятно, что у людей практически не было шансов выжить.

По данным "Пятого канала". в результате аварии погибли водитель и пассажир на переднем сиденье. Еще один пассажир сейчас находится в руках врачей, медики борются за его жизнь.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург