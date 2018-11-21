Появились фото с места кровавой резни на Антонова-Овсиенко

Женщина ранила троих мужчин, двое из них – в тяжелом состоянии.

Полицейские и сотрудники петербургского следственного комитета выясняют обстоятельства кровавой потасовки, которая произошла в коммуналке на улице Антонова-Овсиенко. "Невские Новости" опубликовали фотографии с места происшествия.

В результате резки пострадали трое мужчин, двое находятся в тяжелом состоянии. На месте задержана 29-летняя жительница квартиры, которая и подозревается в совершении преступления.

Как рассказала соседка, в комнате мужчина и женщина распивали алкоголь, потом к ним присоединились еще двое мужчин и женщина. Спустя небольшое время двое из компании решили уединиться. Когда они вернулись, обстановка в компании накалилась до предела. Полиции предстоит выяснить все детали произошедшего.

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Фото: Невские Новости