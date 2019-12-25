В Кронштадте бойцы Росгвардии задержали подозреваемого в резне

Из-за ножевых ранений один из пострадавших скончался, вторую госпитализировали.

Ночью 8 сентября бойцы Росгвардии задержали петербуржца, подозреваемого в нанесении ножевых ранений мужчине и женщине в квартире на Флотской улице в Кронштадте. Как рассказали в пресс-службе УВО, из-за нападения пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи, а женщину госпитализировали с ранами на голове и ноге.

Прибывшие по адресу бойцы приступили к розыску мужчины, установив его приметы. По горячим следам злоумышленника поймали на улице Восстания, его передали в отдел полиции для выяснения обстоятельств и установления личности. Петербургские следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали, что на Гражданском проспекте неизвестный ударил прохожего в живот осколком бутылки.

Фото: пресс-служба УВО