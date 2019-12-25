На Гражданском проспекте неизвестный ударил прохожего в живот осколком бутылки

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 2 сентября в службу "112" обратился 44-летний мужчина и рассказал о раненном мужчине, который лежал возле дома №31/3 на Гражданском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В ходе проверки стражи порядка установили, что на потерпевшего напал неизвестный и ударил его осколком бутылочного стекла в живот. В результате мужчине потребовалась помощь медиков. Его с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Видеонаблюдение на доме, возле которого произошло преступление, отсутствует. С места происшествия изъяты осколки бутылки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения".

Ранее мы писали, что неадекватная с "розочкой" напала на двух женщин на Бабушкина.

Фото: pixabay.com