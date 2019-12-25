  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неадекватная с "розочкой" напала на двух женщин на Бабушкина
Сегодня, 14:20
91
Alena_Zinovieva

Неадекватная с "розочкой" напала на двух женщин на Бабушкина

0 0

Одна из пострадавших получила стеклом по лицу, другая лишилась клока волос и повредила ноготь.

В Невском районе Петербурга задержали 28-летнюю женщину, которая, вооружившись "розочкой" (разбитой стеклянной бутылкой), решила прогуляться по улице средь бела дня. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Сначала гражданка зашла в шаверму в доме №17 на улице Бабушкина и потребовала денег и еды. Получив отказ, злоумышленница разозлилась и ударила стеклом сотрудницу общепита по лицу.  

После этого злоумышленница выбежала на улицу, где нашла себе еще одну жертву – заместителя  начальника отдела Невского районного суда Петербурга. Она начала размахивать перед потерпевшей "розочкой" и требовала денег. Между женщинами завязалась потасовка, в ходе которой потерпевшая лишилась клока волос, повредила ноготь на правой руке. Злоумышленнице удалось выхватить сумку с деньгами и документами. Она пыталась сбежать со своей добычей, однако не успела. На место происшествия прибыли стражи порядка и скрутили дебоширку.

Задержанной оказалась уроженка Пермской области, зарегистрированная в поселке Вырица Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на Московском насильно госпитализировали неадекватную калометательницу.

Фото: pixabay.com

Теги: нападение, неадекватное поведение, разбитая бутылка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии