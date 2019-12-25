В Екатеринбурге установили личности троих мужчин, погибших во время резни в сквере

Подозреваемый госпитализирован с ранением.

В Екатеринбурге после убийства трех человек завели дело по двум уголовным статьям. Речь идет о нарушении пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ и статьи 317 УК РФ. Расследование связано с убийством двух и более лиц и посягательством на жизнь представителя закона. Предполагаемым преступником считается житель села Ерзовское Туринского района 1987 года рождения. Об этом журналистам сообщил глава местной пресс-службы Валерий Горелых. Он уточнил, что фамилия подозреваемого - Кукушкин. Сейчас он с ранением госпитализирован в 23 городскую больницу. На месте преступления сотрудники закона обнаружили колюще-режущий предмет, а также гильзы для калибра 9-мм. Последние были выпущены из служебного оружия полицейского.

Также известны личности погибших мужчин. В сквере имени Джавахарлала Неру у вокзала жертвами преступника стали 34-летний Ильгиз Бархутдинов, 38-летний Р. С. Закиров и 65-летний А. В. Исупов. Об этом E1.RU сообщил источник в силовых структурах. Первый из погибших являлся уроженцем Пермского края. Он был из деревни Уразметьево. Места рождения и жительства еще двух человек остаются неизвестными.

Правоохранительные органы установили, что Бархутдинов ранее попадал в поле зрения оперативников. Он получал административные штрафы за распитие спиртных напитков в общественных местах. В 2016 году он также проходил по уголовному делу по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД. В последнее время мужчина был безработным.

В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на прохожих.

Фото: ura.news, Следственный комитет России