Появилась возможность посетить Дворцовую площадь и Зимний дворец онлайн

Трансляции ведутся круглосуточно.

В воскресенье, 29 марта, стало известно, что Дворцовую площадь и Зимний дворец теперь можно посетить в режиме онлайн. Об этом рассказали в официальном сообществе Государственного Эрмитажа в социальной сети "Вконтакте".

Для этого в восточном крыле Главного штаба оборудовали специальную веб-камеру, которая будет круглосуточно показывать главную городскую площадь и музей. Также на официальном сайте музея доступна трансляция, получаемая из Большого двора Зимнего дворца.

Ранее мы рассказывали, как Эрмитаж работает в условиях карантина.

Фото: vk.cpm/hermitage_museum