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Появилась возможность посетить Дворцовую площадь и Зимний дворец онлайн
Сегодня, 15:03
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arteliseev

Появилась возможность посетить Дворцовую площадь и Зимний дворец онлайн

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Трансляции ведутся круглосуточно.

В воскресенье, 29 марта, стало известно, что Дворцовую площадь и Зимний дворец теперь можно посетить в режиме онлайн. Об этом рассказали в официальном сообществе Государственного Эрмитажа в социальной сети "Вконтакте".

Для этого в восточном крыле Главного штаба оборудовали специальную веб-камеру, которая будет круглосуточно показывать главную городскую площадь и музей. Также на официальном сайте музея доступна трансляция, получаемая из Большого двора Зимнего дворца. 

Ранее мы рассказывали, как Эрмитаж работает в условиях карантина. 

Фото: vk.cpm/hermitage_museum

Теги: интернет, музеи, онлайн, просвещение, трансляция, что делать на карантине, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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