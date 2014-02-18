Появилась информация о состоянии здоровья участников смертельного ДТП на автодороге "Петербург - Кировск"

Погиб еще один водитель.

На 43 км автодороги "Санкт-Петербург – Кировск" произошло ДТП, в котором погибли два водителя. Известно, что иномарка "Фольксваген", выполняя обгон, врезалась в машину "Мицубиши". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В результате случившегося cкончались 36-летний и 47-летний водители. Еще одна женщина попала в больницу в городе Шлиссельбург. Пациентка находится в тяжелом состоянии.

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Фото: Piter.tv