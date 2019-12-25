В ДТП на 43-м км трассы из Петербурга в Кировск пострадали два человека

Водитель "Мицубиши" погиб на месте аварии.

В субботу, 23 апреля, на 43-м км трассы из Петербурга в Кировск произошло страшное ДТП. Участники аварии стали "Фольксваген" и "Мицубиши". Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Первый автомобиль решил обогнать иномарку и врезался в нее. В результате случившегося погиб водитель японского автомобиля. Владелец "Фольксвагена" и его пассажирка попали в больницу. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv