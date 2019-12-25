Появилась информация о состоянии здоровья пострадавших в ДТП медиках

В Киришах столкнулись иномарка и карета скорой помощи. Все участники аварии пострадали.

Сегодня, 4 сентября, ранним утром на пересечении проспекта Героев и улицы Энергетиков в результате столкновения с легковушкой перевернулась карета скорой помощи, в которой находились фельдшер, медсестра и пациент. Все участники аварии получили травмы. Их госпитализировали. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Больше всех досталось водителю легковушки: сейчас 61-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. В больницу попали 67-летний врач и 43-летняя медсестра. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Аналогичная ситуация и с пациентом, которого везли пострадавшие медицинские работники в стационар.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Здоровцева каршеринг устроил массовое ДТП с припаркованными автомобилями.

Фото: Piter.tv