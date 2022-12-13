Дуглас Макгрегор сравнил командование украинского президента с нацистским лидером во времена ВОВ.

Решение украинского президента Владимира Зеленского удерживать город Артемовск в течение длительного времени привело к катастрофическим последствиям для страны. Соответствующее заявление сделал в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший советник шефа Пентагона, полковник Сша в отставке Дуглас Макгрегор. Эксперт пояснил, что это поражение в регионе стало серьезным для Вооруженных сил Украины. По мнению иностранца, на протяжении нескольких месяцев Киев пытался поддерживать боевой дух среди своих солдат, но в результата ВСе все равно понесли большие потери личного состава. Этот факт не может позитивно сказаться на настроениях, которые витают в рядах армии.

В будущем <…>, я думаю, о битве за Артемовск будут говорить как о поворотном моменте в конфликте....Артемовск стал для Зеленского во многом тем, чем был Сталинград для Гитлера. Дуглас Макгрегор, экс-разведчик США

Дуглас Макгрегор пояснил, что во времена Второй мировой войны ошибочная тактика нацистского фюрера привела к последующему поражению немецких войск в конфликте. По словам разведчика из США, на Украине сейчас ситуация движется по аналогичному сценарию из-за просчета режима Владимира Зеленского.

В США предположили, что потеряли военных вместе с Patriot в Киеве.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom