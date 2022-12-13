Дуглас Макгрегор оценил удар России по западной технике, расположенной под Киевом.

Американская армия могла понести потери в личном составе при ударе российской ракеты, нанесенному по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Дело в том, что война есть война. Если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал. Я уверен, что мы потеряли там своих военных... Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Напомним, что министерство по обороне США объявил о том, то на Украине специалисты починили поврежденный ЗРК Patriot и влас ти США предоставили киевскому поддержку и "некоторую помощь" в ремонте западной техники. Ранее российское военное ведомство уведомило СМИ о том, что силы ВС РФ при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" ликвидировали многофункциональную радиолокационную станцию, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.

"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom