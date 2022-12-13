"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом

Дуглас Макгрегор оценил ракетные удары ВС РФ по военным объектам ВСУ под Киевом.

Сильные взрывы под украинской столицей во время ракетных ударов говорят о том, что Россия уничтожила очень важные цели Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире местного YouTube-канала Redacted сделал бывший американский советник главы Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Эксперт добавил, что России удалось разнести "в пух и прах" критически значимые и уязвимые места украинской армии под Киевом.

Российская разведка работает превосходно. Русские точно знают местонахождение всего новоприбывшего вооружения, места концентрации бронетехники из Германии, США, Великобритании — и уничтожают задолго до того, как это попадает непосредственно на поле боя. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Иностранный специалист добавил, что практически все ракетные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения нового оружия, которое пришло ВСУ от коллективного Запада. В частности, речь идет о комплексах "Патриот" и Storm Shadow. Полковник пояснил, что ликвидируя зенитные комплексы ВСУ военные из России планируют ослабить противовоздушную оборону противника, а также открыть небо для более интенсивной работы авиации. По мнению Дугласа Макгрегор

"Отбросьте чушь". Американский военный сделал честное признание о России.

Фото и видео: YouTube / Redacted