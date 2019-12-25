В сентябре россияне сократили потребление алкоголя до 7,84 литра в год на душу населения.

Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1999 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Отмечается,что в сентябре 2025-го россияне сократили потребление алкоголя до 7,84 литра в год на душу населения. В августе показатель составлял 7,93 литра. Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе. Потребление напитков в Чечне составляет 0,13 литра. В Ингушетии показатель составил 0,62 литра. В Дагестане зафиксировали показатель 0,89 литра.

Максимальный показатель по регионам установлен в Свердловской области. Его жители в среднем выпивали 10,49 литра алкоголя. В Москве установлен показатель 4,91 литра. В Санкт-Петербурге по итогам сентября было выпито 6,55 литра на человека.

Ранее мы сообщали, что в Калининграде прогнозируют рост цен на мед.

Фото: pxhere.com