Потребительский спрос к 23 февраля в Петербурге существенно изменился

В Петербурге и Ленобласти чаще всего в качестве подарка мужчинам выбирали смартфоны Apple и кнопочные телефоны.

Аналитики МегаФона проанализировали продажи гаджетов в розничных магазинах компании в преддверии 23 февраля. В Петербурге и Ленобласти чаще всего в качестве подарка мужчинам выбирали смартфоны Apple и кнопочные телефоны. Относительно аналогичного периода прошлого года, спрос на них вырос на 50%. На втором месте оказались всевозможные аксессуары: внешние аккумуляторы и Bluetooth-гарнитуры.

Смартфоны в качестве подарка ежегодно не теряют свою актуальность – к празднику в лидеры продаж вышли мобильные устройства бренда Apple (+30%) и кнопочные телефоны (+60%). Популярным подарком для петербургских мужчин стали и планшеты, относительно предпраздничной недели прошлого года их покупали чаще на 14%.

В целом, по оценке аналитиков Big Data, в этом году спрос на товары к 23 февраля существенно изменился. В 2024 году мужчинам на гендерный праздник стали реже дарить очки виртуальной реальности и портативные колонки. Абсолютным аутсайдером продаж стали видеорегистраторы.

Фото: pxhere