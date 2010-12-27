Петербургская потребительская корзина не изменится до 2020 года

Соответствующий законопроект был принят в третьем чтении в среду, 24 октября.

В ЗакСе Санкт-Петербурга решили оставить потребительскую корзину на уровне 2013 года, минимальный набор не будет меняться вплоть до 2020 года. Об этом сообщают городские СМИ.

По закону, корзина должна определяться каждые пять лет. Ранее изменения в федеральный закон продлили действие потребительской корзины еще на три года. В Петербурге на уровне 2013 года она останется еще на два года.

Ранее Ольга Ходунова (депутат ЗакСа) предлагала продлить действие потребительской корзины только на год, так как на данный момент экономические условия меняются слишком быстро. Большинство депутатов не поддержало данное предложение.

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