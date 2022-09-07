В лифте элитного ЖК в Москве пошёл ливень

Причиной стало затопление из-за открытого вентиля обратного давления.

Жители элитного ЖК "КутузовGRAD II" в Москве жалуются на масштабный потоп, Как рассказали корреспондентам телеканала "360" жильцы многоэтажки, было затоплено несколько квартир, а с потолка в лифе лил дождь.

Известно, что до происшествия в доме побывали сантехники. Местные жители уверены, что именно они несут ответственность за произошедшее, так как оставили открытым вентиль обратного давления, а как только в доме дали отопление, вся вода пошла в квартиры.

Прорвало трубы, кто-то забыл вентиль перекрыть, как я слышала. <…> Все было в воде, наша квартира, к счастью, не пострадала, но соседей жалко, ремонты-то хорошие у всех. Одна девушка застряла в лифте в этот момент, и стояла там пока на нее текла вся вода. Собеседница телеканала "360"

Жильцы вызвали специалистов, которые заявили по итогам осмотра, что во всем стояке нет давления, и ушли. Пока пострадавшим приходится вычерпывать воду из квартир.

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Видео: телеканал "360"