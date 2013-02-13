Москвичка вернула в Wildberries ношеные ботинки вместо новых за 8 тыс. рублей

Покупательница вернула в один из московских пунктов выдачи Wildberries старую ношенную пару обуви вместо приобретённой ей новой за 8025 рублей. Об этом сообщил телеканал "360", выложив видео с места событий.
Сотрудники ПВЗ незамедлительно вызвали полицейских, которые задержали женщину. Владелец пункта отметил, что именно её уже несколько раз подозревали в кражах, однако подтверждений этому не было.
Ранее эта клиентка к нам приходила и уже сделала однажды подмену. Дальше мы вычислили, кто это, по камерам. Посмотрели, дождались пока придут еще заказы, заранее сфотографировали, что лежит в ее заказе, дождались, пока она придет снова. Она пришла сегодня, предположительно, с сыном.
Андрей, владелец ПВЗ
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что очевидцы прокомментировали смертельное ДТП на западе Москвы.
Видео: телеканал "360"
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