Москвичка вернула в Wildberries ношеные ботинки вместо новых за 8 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело.

Покупательница вернула в один из московских пунктов выдачи Wildberries старую ношенную пару обуви вместо приобретённой ей новой за 8025 рублей. Об этом сообщил телеканал "360", выложив видео с места событий.

Сотрудники ПВЗ незамедлительно вызвали полицейских, которые задержали женщину. Владелец пункта отметил, что именно её уже несколько раз подозревали в кражах, однако подтверждений этому не было.

Ранее эта клиентка к нам приходила и уже сделала однажды подмену. Дальше мы вычислили, кто это, по камерам. Посмотрели, дождались пока придут еще заказы, заранее сфотографировали, что лежит в ее заказе, дождались, пока она придет снова. Она пришла сегодня, предположительно, с сыном. Андрей, владелец ПВЗ

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что очевидцы прокомментировали смертельное ДТП на западе Москвы.

Видео: телеканал "360"