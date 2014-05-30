Очевидцы прокомментировали смертельное ДТП на западе Москвы

На большегрузе не было замечено серьёзных повреждений, однако другие два авто производят устрашающее впечатление.

Очевидцы рассказали подробности о смертельной аварии, которая произошла 17 октября на Соловьином проезде в Москве. По данным собеседницы телеканала "360", два человека погибли после того, как джип въехал в фуру, затем под него заехал легковой автомобиль и загорелся.

Дорога не проблемная, более того, у нас здесь куча лежачих полицейских. Как им удалось развить такую скорость, я не очень понимаю. Собеседница телеканала "360"

Женщина отметила, что на большегрузе не было замечено серьёзных повреждений, однако другие два авто производят устрашающее впечатление.

Ещё одна свидетельница произошедшего отмечает, что видимость на участке очень плохая из-за припаркованных фур, однако водители всё равно набирают огромную скорость на объездной дороге, которая к тому же имеет уклон и поворот.

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Видео: телеканал "360"