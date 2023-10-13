В пятницу, 13 октября, на Центральной улице в Химках загорелся частный дом. Об этом сообщил источник телеканала "360".
Местная жительница уточнила, что пожар разгорелся примерно в 11:00. Женщина вышла на улицу и увидела вспышку огня в здании. Сначала она решила, что взорвался газовый баллон, но хлопка слышно не было.
На месте работают спасатели. Информацию пока не комментируют в МЧС.
Ранее мы сообщили о том, что в одной из школ Анапы загорелась проводка во время урока.
Видео: телеканал "360"
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