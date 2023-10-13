На месте работают спасатели. Информацию пока не комментируют в МЧС.

В пятницу, 13 октября, на Центральной улице в Химках загорелся частный дом. Об этом сообщил источник телеканала "360".

Местная жительница уточнила, что пожар разгорелся примерно в 11:00. Женщина вышла на улицу и увидела вспышку огня в здании. Сначала она решила, что взорвался газовый баллон, но хлопка слышно не было.

На месте работают спасатели. Информацию пока не комментируют в МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что в одной из школ Анапы загорелась проводка во время урока.

Видео: телеканал "360"