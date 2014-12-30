В одной из школ Анапы загорелась проводка во время урока

Все дети и преподаватели были успешно эвакуированы, никто не пострадал.

В четверг, 12 октября, в школе № 2 в Анапе вспыхнула проводка в одном из классов прямо во время занятия. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на представителей учебного заведения.

Судя по кадрам, возгорание произошло у классной доски. Все дети и преподаватели были успешно эвакуированы, никто не пострадал.

Никто не пострадал, короткое замыкание устранено, потушено учителем. Пожарные не привлекались. Все в штатном режиме. Представитель школы №2 в Анапе

Ученики, занятия которых проходят в первой половине дня, отпущены домой. Уроки во вторую смену идут о расписанию. На месте работают сотрудники МЧС.

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Видео: телеканал "360"