Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего стрельбу в Электростали

Установлено, что злоумышленник шёл домой со своей возлюбленной и успел повздорить с двумя подростками. В ходе конфликта он достал пистолет, и после угроз выстрелил в землю и в воздух.

Сотрудники СОБР "Булат" ГУ Росгвардии Московской области Электростали задержали мужчину, который, по данным ведомства, угрожал оружием подросткам 16 и 17 лет и произвёл несколько выстрелов в Электростали. Об этом сообщил телеканал "360".

Установлено, что злоумышленник шёл домой со своей возлюбленной и успел повздорить с двумя подростками. В ходе конфликта он достал пистолет, и после угроз выстрелил в землю и в воздух. Далее хулиган набросился на собственную девушку, которая получила травмы, и закрылся в съёмной квартире, отказываясь открывать наведывавшемся к нему правоохранителям.

Сотрудники СОБР зашли в квартиру и произвели задержание подозреваемого. Там обнаружили гильзу, 2 пули, пистолет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова, а также коробку от списанного охолощенного оружия, не принадлежащего задержанному. Злоумышленник уже имеет судимости: его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что в отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия возбуждено уголовное дело в Петербурге.

Видео: ГУ Росгвардии Московской области