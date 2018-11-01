В отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия возбуждено уголовное дело в Петербурге

Ему вменяют ч. 1 ст. 222 УК РФ.

26 сентября 47-летний житель садоводческого товарищества Левашово Выборгского района Петербурга, которого подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов, был задержан. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 10 октября.

Оперативные мероприятия по ранее возбужденному уголовному делу провели оперативники регионального Главка, сотрудники ГУУР МВД России, ФСБ России и Росгвардии. Напомним, что в ходе обыска они обнаружили и изъяли у злоумышленника в частном доме пистолет Макарова с магазином, заряженным двумя патронами, газовый пистолет иностранного производства, ракетницу и 18 пистолетных патронов. Согласно проведенной экспертизе, патроны пригодны для стрельбы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото: Piter.TV