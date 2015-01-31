При обыске в гараже задержанного обнаружили оружие, боеприпасы, взрывные устройства и более 5 кг. наркотических средств.

В ДНР задержали мужчину, подозреваемого в обороте оружия, боеприпасов и наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ.

По данным силового ведомства, жителя Харцызска был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий. При обыске в гараже задержанного обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы, взрывные устройства и более 5 кг. наркотических средств. Следственным подразделением МВД по региону возбуждены уголовные дела

Ранее ФСБ показала кадры допроса задержанного в Крыму гражданина Молдавии.

Видео: УФСБ по ДНР