Во Всеволожском районе Ленобласти пенсионер выстрелил в оппонента в "собачьем" споре

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

7 октября во Всеволожском районе Ленобласти у дома 232 по проспекту Герцена 61-летний пенсионер выстрелил в 36-летнего оппонента на фоне конфликта, возникшего из-за собак. Об этом стало известно Piter.TV.

Злоумышленник выстрелил из своего травматического пистолета в сторону мужчины 5 раз. Пострадавших нет.

У пенсионера изъяли травматический пистолет WASP R до 5 октября 2026 года, пять гильз. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы сообщали о том, что на Северном проспекте петербуржец открыл стрельбу по малознакомому мужчине.

Фото: Piter.TV