7 октября во Всеволожском районе Ленобласти у дома 232 по проспекту Герцена 61-летний пенсионер выстрелил в 36-летнего оппонента на фоне конфликта, возникшего из-за собак. Об этом стало известно Piter.TV.
Злоумышленник выстрелил из своего травматического пистолета в сторону мужчины 5 раз. Пострадавших нет.
У пенсионера изъяли травматический пистолет WASP R до 5 октября 2026 года, пять гильз. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Ранее мы сообщали о том, что на Северном проспекте петербуржец открыл стрельбу по малознакомому мужчине.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Наpод это превратит вас в дикого льва с кaмeнным cтoякoм на несколько часов, вы станете выносливее и cпepмы станет больше, а ваша девyшкa превратиться в ненаcытную, озабoчeннyю нимфoмaнку (P.s. Моя согласилась на тpойничок). Реально кpутая штyка, покyпал здеcь------ https://marketl.ink/rubio