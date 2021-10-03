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Во Всеволожском районе Ленобласти пенсионер выстрелил в оппонента в "собачьем" споре
Сегодня, 15:27
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Во Всеволожском районе Ленобласти пенсионер выстрелил в оппонента в "собачьем" споре

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

7 октября во Всеволожском районе Ленобласти у дома 232 по проспекту Герцена 61-летний пенсионер выстрелил в 36-летнего оппонента на фоне конфликта, возникшего из-за собак. Об этом стало известно Piter.TV.

Злоумышленник выстрелил из своего травматического пистолета в сторону мужчины 5 раз. Пострадавших нет. 

У пенсионера изъяли травматический пистолет WASP R до 5 октября 2026 года, пять гильз. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы сообщали о том, что на Северном проспекте петербуржец открыл стрельбу по малознакомому мужчине.

Фото: Piter.TV

Теги: всеволожский район ленобласти, стрельба в ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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VoillBit Vepzojer
Сегодня 16:36

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