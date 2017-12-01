Видео: в Таиланде россиянин выпал с балкона прямо на штыри

В Таиланде российский турист получил травмы от падения с балкона.

Российский турист в Таиланде пытался проникнуть к себе в комнату через балкон, в результате чего упал на железные штыри. Мужчина получил травмы, а также потерял много крови.

Известно, что турист потерял ключ, поэтому он решил попасть внутрь обходным путем. Выйдя на балкон в фойе, он пролез через ограждение, но сорвался и рухнул вниз. На уровне четвертого этажа он ногой напоролся на штыри, которые не позволили ему упасть на землю, но и от них он получил не мало бед.

Пострадавший просил о помощи , тогда постояльцы вызвали спасателей, которые с помощью подъемного крана достали гостя из "плена". Однако трудности возникили от большой потери крови, россиянин стремительно терял силы.

В итоге пострадавшего доставили в госпиталь, где он находится в настоящее вемя. О состоянии здоровья мужчины ничего не известно.

Видео: YouTube - Pattaya One TV