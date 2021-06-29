Потерял ключи: как быстро и без паники открыть дверь

Потерять ключи можно в любой момент, особенно тогда, когда форс-мажор точно станет причиной максимального неудобства и стресса. Например, накануне поездки в аэропорт, на свой день рождения или после очень трудного рабочего дня.

Кому звонить?

Не спешите звонить в дверь соседу и просить инструменты. Не надо пытаться попасть в квартиру обходными путями через окно или балкон – это небезопасно. Не надо самостоятельно лезть самодельными отмычками, отвертками и сверлами в запорный механизм.

Лучше сразу позвонить тем, для кого вскрытие дверей – это профессиональная обязанность. Во-первых, это спасатели МЧС, которые могут вскрыть дверь без особых церемоний. Во-вторых, это "платные" мастера специализированных сервисов. О них как раз и поговорим подробнее.

В крупных городах, и тем более в Москве, работают специализированные сервисы аварийного вскрытия дверей. В столице одним из наиболее известных является "Сервис замков", у которого много бригад на круглосуточных дежурствах, способных быть на месте уже в течение 20 минут после звонка. Телефон диспетчера службы можно узнать здесь: https://service-zamkov.ru/.

Почему платный сервис

1. Быстрый ответ на заявку в любое время суток, в том числе в выходные и праздники – это ключевая особенность аварийных коммерческих служб. Никто не теряет ключи "по расписанию", и случиться это может в любой момент. Как отмечают специалисты службы "Сервис замков", понимая дискомфорт клиентов, они приезжают на место максимально быстро – в течение 20-30 минут, независимо от времени суток.

4. Скорость вскрытия зависит от типа и модели замка, но в случае с серийными механизмами, как правило, речь идет о 5-10 минутах. Учитывая скорость прибытия мастера, дверь будет открыта спустя 25-40 минут после вашего звонка диспетчеру.

3. Аккуратное вскрытие замка – еще одно преимущество. Представьте, что параллельно с потерей ключей вам приходится думать о сопутствующих тратах вроде замены всей двери. Вызов мастера профильного сервиса исключит эти траты. Конечно, нельзя говорить со стопроцентной уверенностью, но почти всегда профессиональное вскрытие обходится без разрушающих методик и грубой силы. То есть, вам, как собственнику, нужно будет только сменить секретную часть замка и получить на руки новые ключи.

4. Замена замка сразу – тоже нужная услуга. После того как вам восстановят доступ к квартире или машине, нужно будет сразу ставить новые запорные устройства, чтобы не оставлять собственность без защиты. Мастера специализированных служб сделают это в рамках одного вызова.

Фото: service-zamkov.ru