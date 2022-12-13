В Янино-1 дети-сироты получили ключи от квартир

Квартиры получили 11 детей-сирот и выпускников Мультицентра социальной и трудовой интеграции

В Янино-1 11 детей-сирот и выпускников Мультицентра социальной и трудовой интеграции получили ключи от однокомнатных квартир. Об этом рассказали в пресс-службе Всеволожского района.

Директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко пожелала, чтобы в квартирах "жила любовь, чтобы все споры с балкона, все обиды туда. Обживайте, вейте гнездо, живите, радуйтесь и только вперёд!".

Ранее 700 сирот получат льготные квартиры в Петербурге. В прошлом году дети получили 677 квартир.

Фото: Piter.tv

