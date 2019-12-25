Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей

Потерпевшими по делу признаны родственники Олега Булатова и Александра Смольского.

В понедельник, 21 сентября, стало известно о том, что потерпевшие по делу Фургала потребовали взыскать с экс-губернатора Хабаровского края 1,5 млрд рублей. Об этом заявила судья Мосгорсуда Марина Ларкина.

Напомним, что потерпевшими по делу признаны родственники Олега Булатова и Александра Смольского. Они требуют взыскать 1,5 млрд рублей за причиненный моральный вред.

В рамках обеспечения требований иска Басманным судом Москвы арестовал $400 тыс., которые принадлежат родственнице бывшей жены Фургала Ларисы Стародубовой. После Фургал отметил, что он категорически несогласен с такими действиями суда. Экс-губернатор Хабаровского края заявил, что у него и экс-жены был брачный контракт, в котором говорилось о раздельном ведении хозяйства. И теперь неправильно и незаконно арестовывать деньги её родственницы.

Стоит отметить, что ранее суд арестовал принадлежащие Фургалу около 3 млн рублей и две машины - Toyota Land Cruiser и Lexus.

Ранее мы сообщали о том, что Мосгорсуд отказался отпускать Фургала из СИЗО.