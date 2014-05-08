Потенциал женского предпринимательства обсудили в Санкт-Петербурге на ЕЖФ-2021

Генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева приняла участие в Международном телемосте женщин-победителей стартап-тура и женщин-лидеров международных технологических и инновационных проектов. Мероприятие прошло 13 октября в Санкт-Петербурге в рамках Третьего Евразийского женского форума – крупнейшей мировой площадки для диалога женщин-лидеров.

В рамках телемоста, организованного при поддержке Фонда "Сколково", прошла панельная дискуссия. Ее участницы обсудили лучшие мировые практики популяризации участия женщин в технологической деятельности. Модератором дискуссии выступила главный редактор Forbes Woman и Forbes Life Юлия Варшавская.

Гендиректор "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева рассказала о стереотипах в сфере женского предпринимательства и об особенностях ведения бизнеса россиянками. Она подчеркнула, что в "Сколково" уже более 10 лет действуют программы популяризации технологического предпринимательства, в которых участвовали многие молодые героини Forbes Woman. В последние годы акцент делается именно на женском предпринимательстве с целью устранить гендерный дисбаланс, при котором женских стартапов всего 25-27%, а количество подающих заявки на презентации своих проектов делится на 20% и 80% в пользу мужчин.

Предпринимательство в целом нуждается в поддержке, стимулировании, развитии и продвижении как образ жизни. Однако женщины-предпринимательницы дополнительно нуждаются в повышении собственной самооценки и осознании, что они вообще могут этим заниматься. Екатерина Иноземцева, гендиректор "Сколково Форум"

По ее словам, цифровая экономика открыла новые возможности для обеспечения равного доступа к экономическому росту и развитию. Однако, попасть в совет директоров женщинам по-прежнему нелегко. Для этого требуется, чтобы у людей, принимающих решение о его составе, сформировалось представление о том, что женщина в целом способна заниматься управленческой работой.

Поэтому квотирование – это необходимое временное зло для того, чтобы создать правильные ролевые модели. Чтобы люди вокруг начали воспринимать женщин-управленцев, женщин-предпринимателей, женщин – технических специалистов. И только после того, как этот образ сформируется, а новая ролевая модель заработает можно будет говорить о достижении некоего равенства. Екатерина Иноземцева, гендиректор "Сколково Форум"

С этим мнением согласилась директор глобальных программ Cartier Women"s Initiative Уинджи Сампайо. Она заметила, что у женщин есть особая сила и смелость начать свой бизнес. Но в сложившихся ролевых моделях им все еще требуется поддержка для того, чтобы привлечь инвестирование, достичь точки безубыточности и обеспечить жизнеспособность предприятия на длительную перспективу.

Мы занимаемся поддержкой проектов, которые уже чего-то добились, и стараемся помочь им на этапе масштабирования своих результатов, чтобы они стали заметными. В России, например, нас очень активно поддерживает команда "Сколково". Благодаря их поддержке мы знаем, какой ощутимый вклад вносят женщины в развитие социальных проектов. И именно поэтому у нас есть шанс работать со всеми предпринимателями России. Уинджи Сампайо, директор глобальных программ Cartier Women"s Initiative

Сампайо особо отметила, что за последние несколько лет существенно возросла активность российских участниц в программах Cartier Women"s Initiative. А в 2021 году впервые в истории конкурса его лауреатом в латиноамериканском регионе стала этническая русская, которая успешно занимается предпринимательской деятельностью в области финтеха и сельского хозяйства.

В свою очередь, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич поделилась результатами совместного исследования Google и НАФИ о гендерных стереотипах и их влиянии на российскую экономику и рынок труда. 71% опрошенных заявили, что главное предназначение женщины – быть матерью и хорошей хозяйкой, 24% респондентов высказали мнение о том, что женщины хуже справляются с руководящими должностями, и 83% россиян обоих полов выбрали в качестве идеала успешного человека мужской образ.

С этими установками необходимо бороться для развития будущих поколений. Мировая экономика развивалась бы гораздо более динамично, если бы женщинам-предпринимательницам не приходилось достигать решения своих задач, попутно доказывая, что они вообще могут это делать. Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google

Также в рамках телемоста своим опытом участия в сфере современного технологичного предпринимательства поделились основательница и исполнительный директор компании Women in Tech Аюми Мур Аоки, CEO Lienda Анна Головкина (победительница Стартап-тура 2020), основательница и CEO Alter Ольга Китаина (финалистка 2021 Европа Cartier Women"s Initiative), а также соучредители социального бизнес-парка "Улей" Марина Давыдова и Екатерина Кузнецова.

Предпринимательница из Санкт-Петербурга, выпускница СПбГУ Анна Головкина убеждена в важности изменения ролевой модели в образовании и создании на уровне вузов системы профессиональной менторской поддержки для девушек, выбравших технологическую специальность. Благодаря этому может увеличиться количество женщин в профессиях, традиционно считающихся "неженскими".

С каждым годом процент девушек на моем факультете математики и компьютерных наук увеличивается. А новые технологии могут эту ситуацию улучшить за счет разработки средств автоматизации и роботизации. Сегодня женщины могут наряду с мужчинами управлять сложным оборудованием, выступать операторами сложных станций и получать образование, которое им действительно интересно, в STEM, несмотря на сложившееся мнение и стереотипы в обществе. Анна Головкина, предпринимательница из Санкт-Петербурга, выпускница СПбГУ

Третий Евразийский женский форум, организованный Советом Федерации Федерального собрания РФ и Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств проходит в Санкт-Петербурге 13-15 октября. В деловой программе – пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии, дискуссионные площадки, государственно-частные и бизнес-диалоги, вебинары, воркшопы и деловые завтраки.

Фото: ВКонтакте / Евразийский Женский Форум