Потасовка на КАДе: водитель прокусил сопернику ухо

Агрессивная компания молодых людей не остановилась на этом. Они разгромили машины свидетелей конфликта.

Петербуржцы заметили потасовку на вечернем КАДе. По данным очевидцев, конфликт между водителями привел к травмам не только оппонентов, но и привело к повреждению имущества других участников дорожного движения. Об этом сообщили пострадавшие в социальной сети Вконтакте.

По данным источника, около 20 часов вечера 16 сентября. Вблизи автомобильного завода Hyundai дорогу не поделили два шофера на "БМВ". Одно из транспортных средств встало поперек проезжей части. Рядом с иномаркой была припаркована "БМВ Х6". Из последней машины неожиданно выбежали трое мужчин. Они начали избивать водителя первого автомобиля. Очевидцы заметили, что жертве прокусили ухо, а также повредили бровь.

Ситуацию удалось заснять на камеру мобильного устройства. Автор ролика рассказал, что нападающий на водителя подошел к нему и попросил не снимать ситуацию. На избиении шофера компания молодых людей не остановилась. После этого один из участников драки начал ногой пинать остановившуюся на дороге "Ладу". Машине повредили дверь. Еще одному транспортному средству разбили лобовое стекло.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Курортном районе на два дня ограничат движение из-за прокладки водопровода.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб