  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Курортном районе на два дня ограничат движение из-за прокладки водопровода
Сегодня, 20:42
96
nadezhda_sib

В Курортном районе на два дня ограничат движение из-за прокладки водопровода

0 0

Все работы завершатся 30 апреля 2020 года.

Во вторник и среду, 17 и 18 сентября, в Солнечном и Репино начнут работы по прокладке водопровода. В связи с этим на некоторых участках дороги перекроют движение, сообщила пресс-служба государственной административно-технической инспекции. 

В Солнечном от Зеленогорского шоссе к Луговой улице, от Приморского шоссе к Зеленогорскому и по Вокзальной улице будет закрыто движение 17 сентября. В это же время водитель не смогут проехать по Нагорной улице от Зеленогорского шоссе к Приморскому и по Вокзальной от улицы Репина к Зеленогорскому шоссе в Репино. 

Работы продлятся до 30 апреля 2020. 

Также с 18 по 23 сентября будут прокладывать инженерные сети, движение по Аэродномной улице в створе Коломяжского проспекта для транспорта будет недоступно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ДТП на въезде в Кудрово заблокировало движение на улице Дыбенко

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии