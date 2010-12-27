В Курортном районе на два дня ограничат движение из-за прокладки водопровода

Все работы завершатся 30 апреля 2020 года.

Во вторник и среду, 17 и 18 сентября, в Солнечном и Репино начнут работы по прокладке водопровода. В связи с этим на некоторых участках дороги перекроют движение, сообщила пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

В Солнечном от Зеленогорского шоссе к Луговой улице, от Приморского шоссе к Зеленогорскому и по Вокзальной улице будет закрыто движение 17 сентября. В это же время водитель не смогут проехать по Нагорной улице от Зеленогорского шоссе к Приморскому и по Вокзальной от улицы Репина к Зеленогорскому шоссе в Репино.

Работы продлятся до 30 апреля 2020.

Также с 18 по 23 сентября будут прокладывать инженерные сети, движение по Аэродномной улице в створе Коломяжского проспекта для транспорта будет недоступно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ДТП на въезде в Кудрово заблокировало движение на улице Дыбенко.

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