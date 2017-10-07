Пострадавшую при задержании на акции Навального в Петербурге доставили в больницу

В Елизаветинскую больницу доставили правозащитницу, которая получила травмы при задержании на несогласованной акции сторонников Навального.

Пострадавшая во время задержания на несогласованной акции и шествии сторонников Алексея Навального попала в больницу. Правозащитницу Марину Букину доставили в Елизаветинскую больницу.

Женщина рассказала "Фонтанке", что получила удар, когда защищала фотографа Давида Френкеля. Его задержали вместе с ней. По ее словам врачей ей вызвали не сразу. В больнице раны перевязали. Точный диагноз пока не известен. Она не знает, кто именно ее ударил. Но намерена написать заявление.

В субботу, 7 октября, по всей России и в Петербурге прошли акции сторонников Навального. В большинстве своем они были несогласованными. Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге задержали около 100 сторонников Навального.