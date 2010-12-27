Молодых людей задержали за расклейку афиш Навального на набережной Карповки

Троих девушек и одного парня задержали ночью за расклейку афиш с приглашением на субботнюю встречу с оппозиционным политиком Алексеем Навальным на набережной реки Карповки.

С понедельника на вторник полиция задержала четырех активистов, расклеивавших афиши предстоящем оппозиционном митинге. Трое девушек и один молодой человек выбрали для размещения набережную реки Карповки.

В петербургском штабе Навального рассказали "Росбалту", что молодых людей почти сразу заметила полиция. Для выяснения законности агитации петербуржцев отвезли в отделение. Там молодых людей продержали до трех часов утра. В итоге отпустили без составления протокола. Но афиши отобрали.

Оппозиционная акция в Петербурге запланирована на 7 октября. Но встерчи с самим политиком не будет, так как накануне его арестовали на 20 суток за призыв к несанкционирванному митингу в Нижнем Новгороде. Ранее Piter.tv сообщал, что Смольный отказал Навальному в акции в день рождения Путина.

Фото: Instagram / navalny