Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Пострадавших в ДТП на КАДе доставили в больницу на вертолете
Сегодня, 15:50
0
nadiputintseva
47

Пострадавших в ДТП на КАДе доставили в больницу на вертолете

0
 
 

Очевидцы отметили, что никто из участников аварии не получил серьезных травм.

Днем 18 марта на внутреннем кольце КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры произошло серьезно ДТП. Как сообщают очевидцы, за пострадавшими прилетел вертолет МЧС.

Известно, что на дороге не смогли разъехаться Opel, в котором находились водитель и пассажир, и KIA, которым управляла женщина. Никто из участников происшествия не получил серьезных травм. Однако спасатели приняли решение подключить вертолет.

Всех пострадавших в больницу доставили по воздуху. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Все новости района
Теги: вертолет на каде , дтп , дтп кад , новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5