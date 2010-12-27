Пострадавших в ДТП на КАДе доставили в больницу на вертолете

Очевидцы отметили, что никто из участников аварии не получил серьезных травм.

Днем 18 марта на внутреннем кольце КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры произошло серьезно ДТП. Как сообщают очевидцы, за пострадавшими прилетел вертолет МЧС.

Известно, что на дороге не смогли разъехаться Opel, в котором находились водитель и пассажир, и KIA, которым управляла женщина. Никто из участников происшествия не получил серьезных травм. Однако спасатели приняли решение подключить вертолет.

Всех пострадавших в больницу доставили по воздуху. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург