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Пострадавшему петербуржцу выплатят компенсацию при теракте в метро
Сегодня, 18:17
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Пострадавшему петербуржцу выплатят компенсацию при теракте в метро

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Захарченко добивался от СПБ ГУП "Петербургский метрополитен" выплаты компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей.

Ленинский суд Петербурга признал пострадавшим при теракте в метро в апреле 2017 года Владимира Захарченко. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Захарченко добивался от СПБ ГУП "Петербургский метрополитен" выплаты компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей. При взрыве он получил значительные травмы, следствием чего стали физические и нравственные страдания, передает судебная пресс-служба.

Постановлением от 3 апреля 2017 года Захарченко был признан пострадавшим по уголовному делу. Его рассказ о получении травм в результате теракта представителями метрополитена не оспаривался.

В результате суд обязал метрополитен выплатить истцу компенсацию моральных страданий. При этом сумма выплаты была десятикратно уменьшена, составив в итоге 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv
 

 

Теги: компенсация, метро, теракт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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