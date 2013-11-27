Пострадавшему петербуржцу выплатят компенсацию при теракте в метро

Захарченко добивался от СПБ ГУП "Петербургский метрополитен" выплаты компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей.

Ленинский суд Петербурга признал пострадавшим при теракте в метро в апреле 2017 года Владимира Захарченко. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Захарченко добивался от СПБ ГУП "Петербургский метрополитен" выплаты компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей. При взрыве он получил значительные травмы, следствием чего стали физические и нравственные страдания, передает судебная пресс-служба.

Постановлением от 3 апреля 2017 года Захарченко был признан пострадавшим по уголовному делу. Его рассказ о получении травм в результате теракта представителями метрополитена не оспаривался.

В результате суд обязал метрополитен выплатить истцу компенсацию моральных страданий. При этом сумма выплаты была десятикратно уменьшена, составив в итоге 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

